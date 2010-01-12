У всіх школах Севастополя після карантину поновлено навчання

У всіх школах Севастополя, де учні через карантин пропустили 5 навчальних тижнів, сьогодні поновлено заняття.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник начальника Управління освіти і науки міської державної адміністрації Жанна СЛЮСАР, «за оперативними даними районних відділів освіти, всі школи приступили до навчання, у всіх школах задовільний температурний режим, створено умови для продовження навчання, і практично всі діти прийшли до школи».

Відповідаючи на питання, які в управлінні бачать шляхи надолужування школярами навчального матеріалу, Ж.СЛЮСАР зазначила: «Звичайно, дуже важливою залишається ця проблема. Втрачено досить багато часу, приблизно п`ять тижнів навчального процесу, а це досить-таки великий пласт навчального матеріалу. І ми, звичайно ж, рекомендуємо всім школам спочатку січня продовжити вивчення найважливіших, не вивчених тем у першому семестрі - за рахунок ущільнення програми».

Крім того, як сказала вона, «щоб «наздогнати» навчальний матеріал, ми пропонуємо використовувати резервні години, які можуть бути використані на екскурсії, практичні роботи тощо». «Один із заходів - скорочення весняних канікул на три дні. І як варіант - але про це поки що зарано говорити - в червні на кілька днів буде продовжено другий семестр. Окрім 9-х і 11-х класів. У 9-х класах - державна підсумкова атестація, або випускні іспити, в 11-х класах - тестування, тому там навчальний процес, звичайно, продовжуватися не буде», - сказала заступник начальника управління. «Ну і, звичайно, це методична, педагогічна майстерність вчителів, щоб викласти найнеобхідніший матеріал ось в такі обмежені терміни», - сказала Ж.СЛЮСАР.