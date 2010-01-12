Народження дитини продовжує життя батькам

Не дивлячись на всі труднощі, обумовлені батьківськими обов`язками, наявність дітей продовжує людям життя, запевняють демографи. Так, бездітні жінки захворюють деякими видами раку частіше, ніж ті, у кого є діти. Крім того, батьки обережніші і віддають перевагу здоровому способу життя.

Норвезькі і британські учені проаналізували біографії 1,5 мільйона норвежців у віці від 45 до 68 років. Розглянувши більш як 60 тисяч смертних випадків, вони спробували встановити зв`язок між освітою, сімейним станом і кількістю дітей, з одного боку, і тривалістю життя - з іншого.

Велика тривалість життя батьків, в порівнянні з бездітними чоловіками і жінками, обумовлюється як фізіологічними, так і соціальними чинниками. "Батьки рідше йдуть на ризик, ніж люди, що не мають дітей, крім того, в старості вони одержують підтримку від своїх дітей", - відзначає керівник дослідження.

podrobnosti.ua