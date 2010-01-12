Відмова від куріння може привести до діабету?

У людей, що нещодавно кинули палити, підвищується ймовірність розвитку діабету 2-го типу, свідчать результати дослідження, проведеного в медичній школі університету Джонса Хопкінса. Результати роботи, яку очолювала Джесіка Йе (Hsin-Chieh "Jessica" Yeh), старший викладач кафедри терапії і епідеміології університету, надійшли в редакцію Медновостей у вівторок.

Підвищений ризик розвитку діабету пов`язаний з набором ваги, яка часто супроводжує відмову від куріння. За даними дослідження, ті, хто кинув палити, за перші три роки набирав у середньому 3,8 кілограма, а їх талія збільшувалася в об`ємі на 3 сантиметри.

Згідно з одержаними результатами, серед тих, що кинули палити, ризик виникнення діабету в перші шість років після відмови від тютюну більш як на 70 відсотків вищий порівняно з людьми, які ніколи не палили.

Діабет другого типу — поширене захворювання. При даній патології клітини не можуть сприймати передавану їм за допомогою гормону інсуліну команду поглинати з крові глюкозу, внаслідок чого рівень цукру в крові високий, а самим клітинам не вистачає живлення.

versii.com