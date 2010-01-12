Гранат захистить від раку грудей

У дослідженні, опублікованому в журналі Cancer Prevention Research, було встановлено, що вживання граната в їжу знижує ризик виникнення раку молочних залоз. Зростання ракової пухлини блокується завдяки особливим речовинам гранатового соку, які знижують вироблення естрогену.

Гранатовий сік блокує вироблення естрогену, який стимулює зростання ракових клітин.

Пауел Браун, практикуючий лікар-онколог, керівник відділення профілактики раку в онкологічному центрі при Техаському університеті, вважає, що для того, щоб розібратися в тому, яку користь для здоров`я несе гранатовий сік, необхідна безліч додаткових досліджень його активних компонентів і їх комбінацій.

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