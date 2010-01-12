В Україні від переохолодження та обморожень загинули 169 осіб

В Україні станом на 11 січня від переохолодження та обморожень загинули 169 осіб.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я з посиланням на інформацію УНПЦ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф щодо кількості постраждалих осіб від сильних морозів, що розпочалися в Україні 18 грудня ц.р.

Найбільше від переохолодження померло в Донецькій області - 57 осіб.

Загалом за вказаний період за допомогою до лікарів звернулися 2 тис. 317 осіб. Було госпіталізовано з обмороженням, переохолодженням – 1 тис. 548 осіб.