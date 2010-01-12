У школах Харкова після карантину поновлено навчання

У всіх 40 школах Харкова, які перебували на карантині, поновлено навчальний процес.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, відповідне розпорядження підписав міський голова Михайло ДОБКІН.

Навчання поновлено з 11 січня у зв`язку зі зниженням рівня захворюваності школярів на ГРВІ і грип.

За даними медиків, інтенсивний показник рівня захворюваності у Харківській області удвічі нижчий за епідемічний поріг.

Водночас, сьогодні головний санітарний лікар Харківської області Сергій САВЕНКОВ повідомив на прес-конференції, що у семи районах Харківщини - Барвінківському, Вовчанському, Ізюмському, Кегичівському, Коломацькому, Первомайському, Шевченківському, а також у місті Люботин спостерігається перевищення епідпорогу.