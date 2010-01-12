На Кіровоградщині від грипу померли 34 людини

З початку оголошення епідемії грипу в Україні (29 жовтня 2009 року) у Кіровоградській області внаслідок ускладнень від захворювань на грип і ГРВІ померли 34 людини, у семи з них лабораторно підтверджено наявність вірусу H1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив головний державний санітарний лікар області Федір ЧОРНИЙ.

За його словами, всього за цей час на грип та ГРВІ в області захворіли 77,4 тис. осіб, з них госпіталізовано 6,7 тис.

«Сьогодні на стаціонарному лікуванні перебувають 1,3 тис. хворих, 12 – у реанімаційному відділенні, одна людина підключена до штучної вентиляції легенів», - повідомив Ф.ЧОРНИЙ.

Він наголосив, що станом на 12 січня на Кіровоградщині спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності. «Лише у деяких районах показник епідпорогу перевищує норму на 5-10%, але з понеділка у навчальних закладах області відновився навчальний процес, тому ситуація ще може змінитися», - зауважив головний санлікар.

За словами в.о. начальника управління охорони здоров’я Кіровоградської облдержадміністрації Лариси АНДРЄЄВОЇ, всього в області від пневмонії протягом 2009 року померли 139 осіб (у 2008 році – 168 осіб).