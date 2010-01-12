У Вінниці стартувала благодійна програма «Веселий лікар».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Презентація благодійної програми «Веселий лікар» відбулась у приміщенні Вінницької міської клінічної лікарні «Центр матері та дитини» Двічі на місяць талановиті школярі та представники арт-групи «Кактус» будуть веселити і розважати дітей, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, цікавими виставами та веселими жартами.

Ініціатором проведення веселих свят у дитячих лікувальних закладах став Благодійний фонд «Подільська громада». Цю ідею підтримала Вінницька міська рада, арт-група «Кактус», ЗОШ №15 та керівництво фірми «Авіценна», яка фінансуватиме проект протягом року.

У вінницьких лікарнях вистави показуватимуть двічі на місяць. До участі у проекті залучатимуть вихованців ЗОШ №15. Вони разом із акторами арт-групи «Кактус» братимуть участь у розважальних програмах. Представники благодійного фонду сподіваються, що до проекту долучаться нові волонтери і спонсори, які матимуть бажання нести радість хворим дітям. Головний лікар ВМКЛ «Центр матері та дитини» Віктор ГАЙДУКОВ повідомив, що деякі діти у лікарні перебувають досить тривалий час. Тому для них дуже важлива моральна підтримка, а гарний настрій сприятиме швидшому одужанню. «У нашій лікарні постійно працює два педагоги, час від часу із дітьми проводяться заняття. Але таких розважальних акцій немає. Я переконаний, що той позитив, який діти отримуватимуть від вистав, допоможе їм у реабілітації та психологічно підтримає під час перебування у медичному закладі та протягом самого процесу лікування», - вважає В.ГАЙДУКОВ.

У свою чергу виконавчий директор БФ «Подільська громада» Андрій ДРУЧИНСЬКИЙ вважає, що проект «Веселий лікар» в певній мірі допомагатиме не лише хворим дітям, а й тим молодим людям, які безпосередньо братимуть участь у виставах. «Програма допомагатиме у самореалізації дітей та молоді і сприятиме їх зайнятості та якісному дозвіллю. Професія «лікаря-клоуна» є вже офіційною у багатьох країнах світу. Вже кілька десятків років за кордоном спостерігається їх позитивний вплив на психоемоційний стан тяжко хворих дітей. А відтак багато лікарень визнали такий метод оздоровлення і прийняли клоунів на постійне місце роботи», - розповів А.ДРУЧИНСЬКИЙ.