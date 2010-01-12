Проблеми з пам'яттю у молоді

Традиційно погіршення пам`яті пов`язують із похилим віком. Проте останнім часом аргентинські психологи відзначають серйозні проблеми з пам`яттю у молодих людей. Молоді аргентинці у віці від 18 до 30 років все частіше скаржаться на свою пам`ять.

Все частіше від людей в цьому віці можна почути такі фрази: "Про що я хотів тобі сказати?" або "Не пам`ятаю, чи закрив я двері". Місцеві фахівці б`ють тривогу, оскільки невидимий ворог людини - стрес передчасно руйнує як його тіло, так і розумові здібності, у тому числі і пам`ять. У зв`язку з постійним перенапруженням і щільним графіком молоді люди, які вчаться, працюють, утримують сім`ю, все частіше забувають про те, що їм потрібно зробити і з кожним разом все складніше стає концентруватися на одній справі.

Так, Фернандо Торенте, керівник кафедри когнітивної психотерапії Інституту когнітивної неврології, говорить, що серед молодих службовців і студентів все частіше спостерігається бажання відкласти справу на потім, розтягнути виконання того або іншого завдання, а також прагнення всіляко уникати будь-яких труднощів. Інший фахівець Факундо Манес говорить, що "гіпокамп - частина мозку, що відповідає за пам`ять і за сприйняття нової інформації, - надзвичайно чутливий до стресів. І у разі постійного перенапруження пропадає здатність вчитися чомусь новому".

Аргентинські медики попереджають, що одним з перших симптомів проблем з пам`яттю є нездатність концентруватися на певних діях і нездатність запам`ятовувати нову інформацію. Це, за їх словами, привід звернутися до фахівця. Але, на жаль, більшість людей, хоч і усвідомлюють, що живуть в умовах постійного стресу, звертаються по допомогу, коли вже надто пізно. Лікування залежить від стану пацієнта. Проте загальні рекомендації зводяться до того, щоб поміняти деякі звички повсякденного життя, не вживати алкоголь, не палити, добре харчуватися і щодня займатися спортом.

ami-tass.ru