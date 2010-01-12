Росіяни найчастіше худнуть за допомогою куріння

В ході міжнародного опитування громадської думки щодо ожиріння, проведеного американським журналом Reader`s Digest, з`ясувалося, що росіяни лідирують по частоті спроб знизити вагу за допомогою куріння. Крім того, жителі Росії найбільш схильні звинувачувати в зайвих кілограмах спадкову схильність.

Згідно опитування 16 тисяч людей з 16 країн світу, росіяни частіше за інших намагаються скинути вагу за допомогою куріння – таку відповідь дали 23 відсотки опитаних чоловіків і 18 відсотків жінок з РФ. При цьому 70 відсотків опитаних росіян схильні звинувачувати в своїй лише генетичні чинники.

Найсамокритичнішими в питаннях природи ожиріння виявилися філіппінці – 82 відсотки з них зізналися, що просто не можуть відмовитися від смачної їжі. Жителі США вважають, що в першу чергу своєю зайвою вагою вони зобов`язані нестачі фізичних навантажень. Французи в своєму ожирінні звинуватили американців: на думку більшості опитаних, до набору ваги найсильніше привертає американський фастфуд.

Лідером по прийому препаратів від ожиріння (48 відсотків) став Китай, де виробництво таких засобів з арсеналу традиційної медицини фактично не регулюється законодавчо.

Найраціональніше борються з ожирінням жителі Мексики: 93 відсотки з них повідомили, що вважають за краще знижувати вагу шляхом переходу на здоровішу їжу, а 86 відсотків додавали до дієти фізичні вправи. Проте ефект від цього невеликий – близько 70 відсотків дорослих мексиканців мають зайву вагу.

Менше всього прислухаються до рекомендацій лікарів зайнятися власною масою швейцарці – лише 11 відсотків опитаних сприймають подібні ради серйозно і намагаються щось зробити.

medportal.ru