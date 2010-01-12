У Чернігові відкрито першу чергу дитячої поліклініки

У Чернігові відбулося урочисте відкриття після реконструкції першої черги міської дитячої поліклініки №1.

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат України Іван КУРОВСЬКИЙ (БЮТ) та заступник міського голови Оксана ТУНІК-ФРИЗ перерізали стрічку перед входом до будівлі.

І.КУРОВСЬКИЙ підкреслив, що завдяки його підтримці успішно завершено реконструкцію більшої частини приміщення поліклініки, що розпочалося міською владою і тривало з 2008 року.

"Це все зроблено для жителів міста, щоб вони могли отримувати якісну медичну допомогу", - сказав І. КУРОВСЬКИЙ. Водночас народний депутат пообіцяв допомогти із повним завершенням реконструкції приміщення дитячої поліклініки, що ще продовжуватиметься 2-3 місяці.

За словами головного лікаря дитячої поліклініки Владислава КУХАРЯ, наразі в експлуатацію введено дві третини приміщення поліклініки, де зроблено перепланування, замінено системи водо- і теплозабезпечення, використано сучасні енергозберігаючі технології. Зокрема, капітально відремонтовано денний стаціонар на 45 ліжок, кабінети вузьких медичних спеціалістів та дільничних педіатрів, лабораторія й актовий зал. Приміщення поліклініки збудовано у 50-х роках ХХ століття, там свого часу розташовувався пологовий будинок, гінекологічне відділення, а з 2005 року розташовується дитяча поліклініка.

"Умови прийому маленьких пацієнтів після реконструкції значно поліпшено. Відтепер наша поліклініка відповідає усім сучасним вимогам, а персонал зізнається, що з радістю йде на роботу", - сказав В.КУХАР. Він уточнив, що з міського бюджету на реконструкцію поліклініки витрачено 4 млн. грн., а І.КУРОВСЬКИЙ виділив близько 2 млн. грн. за інвестиційним договором із генпідрядником.

Під час реконструкції дитяча поліклініка свою діяльність не припиняла. Загалом міська дитяча поліклініка №1 обслуговує 25 тисяч дітей – половину маленьких жителів Чернігова.