Чернігів: ситуація із грипом та ГРВІ стабілізується

У Чернігові епідемічна ситуація поступово стабілізується, спостерігається тенденція до зниження захворюваності на грип та ГРВІ. Про це УНІАН повідомили у відділі громадських зв`язків Чернігівської міської ради, посилаючись на дані міської санепідемстанції.

Так, упродовж минулого тижня у місті епідеміологічний поріг щодо ГРВІ та грипу було перевищено на 1,6 %. За цей період захворіли майже 3000 осіб, серед них 500 – на грип.

Водночас, за інформацією управління освіти міської ради, з відновленням занять у школах міста ситуація із рівнем захворюваності учнів залишається стабільною. Кількість відсутніх школярів у перші навчальні дні не перевищує 10%.

Проте у Чернігові тривають протиепідемічні заходи щодо профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань: дезінфекційні заходи у школах, дитячих садках, транспортних засобах, приміщеннях закладів побуту, продовольчих ринків, масковий режим, обмеження розважальних заходів.

З початку епідемії на грип та ГРВІ в обласному центрі Чернігівщини зафіксовано 23 випадки захворювання на високо патогенний грип A\\Н1N1, з яких 12 мали летальні наслідки.