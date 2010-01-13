Подолати стрес допоможуть фізичні вправи

Життя повне суєти і стресу не тільки в робочі будні, але і в святкові вихідні. Для багатьох людей після довгої низки зимових свят настає черговий напружений час роботи. Як на роботі, так і удома повсякденний стрес негативно позначається на здоров`ї. Щоб допомогти своєму організму, експерти Університету Нью-Йорка /США/ пропонують долати стрес за допомогою фізичної активності. Окрім доведеної користі для фізичного самопочуття, регулярні вправи різної інтенсивності допомагають боротися з наслідками стресових ситуацій і покращувати психічний стан, стверджують медики. Терапевти закликають з початком нового року привчитися до будь-якої фізичної діяльності, залежно від стану здоров`я, рівнів навантаження і віку – від занять спортом або аеробікою до елементарної щоденної прогулянки, уранішньої і вечірньої пробіжки або догляду за садом.

Хронічний стрес може привести до серйозних проблем із здоров`ям, включаючи підвищений артеріальний тиск, ослаблення імунної системи, ризик інфаркту, розвитку безпліддя і прискорення процесів старіння, попереджають лікарі. Головна небезпека стресу полягає в тому, що він легко зачіпає психо-емоційне благополуччя через сімейні конфлікти, складні обов`язки на роботі або прискорений ритм сучасного життя, і при цьому людина може сприймати стрес як звичайний і навіть нормальний стан. Тому надзвичайно важливо вчасно розпізнати ознаки негативного впливу стресу на здоров`я і прийняти захисні заходи. Фізичні вправи – найпростіший спосіб перемогти психологічний стрес, з яким так часто стикаються мешканці мегаполісів, на відміну від візитів до лікаря, проходження терапії та застосування медикаментів, що не вимагає фінансових витрат.

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