Cьогодні - засідання Нацради з питань охорони здоров’я

За участю Президента

У середу, 13 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у розширеному засіданні Національної ради з питань охорони здоров’я. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, засідання розпочнеться об 11.00 (Національна опера України, вул. Володимирська, 50). Акредитація ЗМІ за телефонами: 255-78-44, 255-74-02 та 255-63-18.

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