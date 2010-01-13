Не виходьте на лід!

Головне управління МНС України в місті Києві звертається до мешканців та гостей столиці з проханням не виходити на замерзлі водойми та річки.

Наразі спостерігаються значні перепади температури, через що властивості льодового покрову послаблюються і стають небезпечними для життя людей, повідомили УНІАН у прес-службі столичного ГУ МНС.

Рятувальники інформують, що сьогодні опівдні було врятовано рибалку, який провалився під лід на р. Десенка в районі Московського мосту.

Виклик на телефон «101» надійшов від місцевих рибалок, які були неподалік. За десять хвилин рятувальники прибули на місце події та витягли людину з крижаної води на суходіл. З діагнозом “переохолодження” чоловіка передали бригаді швидкої допомоги.

Як з’ясувалось, місце, яке обрав чоловік для риболовлі, виявилось небезпечним - через підводну течію та глибину тут утворився тонкий лід.