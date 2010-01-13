Любов і пристрасть корисні для здоров'я

Відчуття любові і близькості у вищій мірі корисні для здоров`я людини, особливо чоловікам. До такого висновку дійшов науковий колектив з американського Дослідницького інституту Нової Англії /штат Массачусетс/, повідомила лондонська газета "Дейлі Мейл".

Після 16 років досліджень фахівці встановили, що справжня пристрасть і любов сприяють підтримці нормальної роботи серцево-судинної системи людини. Більш того, часта інтимна близькість з будь-якою людиною - не менш як двічі в тиждень - на 45 проц. скорочує у чоловіка ризик небезпечних захворювань серця, відзначають американські учені.

До аналогічних висновків дійшла інша наукова група - з американського Університету Уїлкіса /штат Пенсильванія/. Вона встановила, що любов є найважливішим компонентом збереження високого рівня захисної активності імунної системи людини. Особливо це важливо в зимові місяці, оскільки закохані менше хворіють на грип, відзначають учені.

ami-tass.ru