Як захистити своє серце?

Експерт по впливу холестерину на серце і співробітник Canyons Medical Center /США/ доктор Майкл Коббл вигадав декілька простих і у той же час принципових порад, які дозволять захистити серце від можливих хвороб. За словами кардіолога, головне для забезпечення і підтримки роботи важливих серцевих функцій – це залишатися фізично активним. Доктор Коббл говорить, що треба примушувати себе рухатися щодня будь-якими способами: підніматися сходами на свій поверх, якщо ви живете в багатоквартирному будинку, виходити в найближчий парк на прогулянку, купити велосипед і їздити в магазин. Необхідно знайти всі можливі шляхи, завдяки яким ваші м`язи працюватимуть при рухах як ніг, так і рук.

Регулярний сніданок, що включає молочні продукти, фрукти і харчове волокно - основа для правильного функціонування серцево-судинної системи протягом всього дня, наголошується в дослідженні. Вибирайте такі продукти, як зерновий хліб, знежирене молоко, банани, груші, вівсянку, горіхи і ягоди, говорить доктор Коббл.

Життєво важливо навчитися контролювати рівні холестерину в крові - щоб попередити можливі серцеві захворювання і збиток артеріям.

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