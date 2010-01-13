МОЗ затвердило план з вакцинації проти свинячого грипу

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ підписав наказ, яким затвердив план заходів з проведення вакцинації населення проти сезонного та пандемічного грипу.

Текст наказу за номером 926 від 7 грудня 2009 р. оприлюднено на сайті МОЗ України.

Цим документом передбачено, що протягом місяця з моменту надходження вакцини до відповідних лікувальних закладів має бути забезпечено проведення в установленому порядку вакцинації з метою профілактики пандемічного грипу працівників закладів охорони здоров`я незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності. За наявності необхідної кількості вакцини також має бути забезпечена вакцинація в першу чергу вагітних жінок; дітей старше 6 місяців з одним хронічним захворюванням; груп ризику, що включають хворих на цукровий діабет, хронічний бронхіт, бронхіальну астму, ожиріння, імунодефіцитний стан, серцево-судинні захворювання та онкологічні захворювання; груп професійного ризику (працівники комунальних служб, правоохоронних органів, освіти, військовослужбовці інші). Також за наявності вакцини передбачено вакцинувати студентів 5 та 6 курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та; дітей і дорослих, що перебувають на утриманні в інтернатних закладах закритого типу. Після цього в переліку категорій населення для вакцинації перебувають здорові дорослі віком від 18.

Наказ передбачає оперативне реагування та інформування про випадки післявакцинальних реакцій та ускладнень.

Як повідомляв УНІАН, російська газета «Ведомости» повідомила сьогодні, що американський і європейські уряди скасовують замовлення на препарати для профілактики свинячого грипу. Франція планує відмовитися від 50 млн. доз вакцини із замовлених 94 млн. (постачальники — Sanofi-Aventis, Novartis, GlaxoSmithKline і Baxter), Німеччина - від половини із замовлених 50 млн. доз (GlaxoSmithKline), повідомляє Reuters. Уряд Великої Британії також веде з Glaxo, що вже поставила до країни 23,9 млн. доз, переговори про зниження обсягу закупівель, крім того, влада країни має намір відмовитися від частини препаратів, зарезервованих у Baxter.

Іспанські чиновники заявляють, що хотіли б повернути невикористану вакцину (обсяги не уточнюються), а Нідерланди й Швейцарія планують відвантажити незатребуваний препарат до країн, де його все ще не вистачає. За даними Bloomberg, про можливість повернення частини вакцини заявляла також Бельгія, що замовила 12,6 млн. доз і вже отримала близько 5 млн.

Сплеск продажів вакцини від грипу A/H1N1 став для фармацевтичних компаній несподіваним успіхом в основному завдяки урядовим замовленням, констатує Reuters. Найбільше везло британській GlaxoSmithKline, яка, за прогнозами галузевих аналітиків, повинна була заробити додаткові 3,5 млрд. дол. Sanofi і Novartis планували отримати 1 млрд. дол. і 600 млн. дол. відповідно.

Станом на 11 січня за весь період епідемії грипу та ГРВІ в Україні померло від цих хвороб та ускладнень від них 918 осіб (з 29.10.2009 р.).