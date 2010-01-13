Мешканка Італії народила шестеро близнят

Шість близнят народила 30-річна мешканка містечка Орта-Ді-Ателла /південь Італії/. Чотири дівчатка і два хлопчики, вагою від 610 до 800 грамів кожен, були витягнуті з черева матері при допомозі кесарева перетину і поміщені в "інкубатори" відділення інтенсивної терапії акушерської клініки міста Беневенто. За новонародженими спостерігала ціла бригада медиків – 30 осіб, під керівництвом доктора Луїджі Орфео. Всі діти і мати /це у неї перші пологи/ відчувають себе добре.

Батько дітей подякував лікарям і висловив надію на допомогу "держави і бабусь при вирощуванні такого численного потомства".

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