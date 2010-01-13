У "Кока-колу" повернеться кокаїн

«Кока-кола» знову стане, як на початку свого існування, кокаїновмісним напоєм.

Президент Болівії Ево Моралес підтримав пропозицію селян департаменту Кочабамба щодо запуску виробництва енергетичного газованого напою «Кока-колья», чий склад аналогічний компонентам американського напою, за винятком екстракту листя коки. За задумом влади новий напій стане частиною масштабного плану індустріалізації «культурного надбання і поновлюваного природного ресурсу» Болівії.

Головним прихильником розвитку культури коки в країні є сам болівійський лідер Эво Моралес.

Сьогодні Болівія займає третє місце серед країн Латинської Америки за обсягами виробництва листя коки. При цьому тільки 40% плантацій є легальними.

nr2.ru