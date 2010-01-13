Тривимірне кіно шкідливе для здоров'я

Менш як місяць минуло після виходу на екрани блокбастера Avatar, а він вже встиг стати четвертим найкасовішим фільмом усіх часів, заробивши мільярди доларів в рекордні терміни. Безумовно, таким привабливим фільм став завдяки новітній 3D-технології.

Проте якими б не були передовими технології, значна меншість населення планети може дивитися 3D-фільми, не випробовуючи дискомфорту.

Більш як три мільйони осіб у Великобританії мали труднощі при прогляданні фільму через так званий "стереоскопічний зір", що утрудняє проглядання 3D-фільмів.

Також сприйняттю тривимірної картинки заважають косоокість, ефект "блукаючих очей" і амбіопатія.

Технологія, використовувана для створення ілюзії 3D, може також викликати і важчі фізичні реакції. У деяких глядачів Avatar викликає важкі головні болі, запаморочення і блювоту.

newsland.ru