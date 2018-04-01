4 причини НЕ скидати зайві кілограми

Багато хто з нас, безумовно, переконаний, що більшості жінок, особливо після 30–40 років, корисно скинути декілька кілограмів ваги. Проте деякі прагнуть виконувати всі рекомендації, але схуднути чомусь не виходить... Французький дієтолог Мішель Сорес аналізує ситуації, коли худнути зовсім не корисно для здоров`я. А в «неідеальній вазі» знаходить навіть свої плюси, які можуть стати втішенням для багатьох пані.

Втішення перше: для молодих дівчат Ви переконані, що худі і дуже худі дівчата красивіші повненьких або просто середніх? Проте в гонитві за «негативними кілограмами» не варто забувати, що у вашому віці у організму є важливіші завдання, ніж досягти «ідеальної ваги».

Для нормального встановлення менструальної функції необхідна вага тіла хоч би 48 кілограмів. Якщо вага менша, менструальний цикл порушується. Про це потрібно пам`ятати тим дівчатам, які захоплюються розвантажувальними дієтами і хочуть бути схожими на моделей на подіумі. Нерідко такі довгоногі і витончені манекенниці страждають порушенням статевої функції.

А ще у дівчат з недостатнім виробленням статевих гормонів не закриваються зони росту трубчастих кісток, і вони продовжують рости, коли їх однолітки вже зупинилися. У них зазвичай дуже довгі руки і ноги і у всій зовнішності помітна інфантильність. Нерідко такі дівчата дуже худенькі, тому що у них порушений нормальний обмін речовин і природне відкладення жирової клітковини.

Це своєрідний протест жіночого єства проти сучасних норм краси. Юним красуням не треба забувати про те, що втрата жіночності, яка тримається на репродуктивному здоров`ї, – набагато серйозніший програш, ніж декілька зайвих кілограмів. Брак статевих гормонів може привести до недорозвинення матки і інших недуг – наприклад, кістозного переродження яєчників. Це відбувається тому, що не сформований правильний двофазний цикл вироблення статевих гормонів: фолікули в яєчниках утворюються, але розриву фолікула через нестачу гормонів в певний момент не відбувається, і вони накопичуються. В цьому випадку доведеться проходити лікування. Якщо цього не зробити, то пізніше такі порушення можуть привести до безпліддя.

Втішення друге: для жінок до 40 Можливо, вам взагалі важко худнути через вашу конституцію. Сьогодні фахівці вважають, що при схудненні потрібно враховувати, до якого з чотирьох соматипів ви належите. Цей соматип залежить від переважання однієї з гормональних залоз в організмі – щитовидної залози, надниркових, яєчників або гіпофізу. Тим, у кого «керівництво» здійснюють щитовидка або гіпофіз, худнути або не поправлятися дуже легко.

Проте якщо у вас жіночна фігура з широкими стегнами, стрункими ногами і округлим животом, а жирові відкладення завжди переважають в нижній частині тіла, то ваша провідна залоза – яєчники. Для вас дуже складно почати скидати зайву вагу, оскільки ви схильні до надмірної ваги за рахунок активності статевих гормонів, це особливість вашого організму. Боротися з нею просто безглуздо.

Якщо ви намагаєтеся обмежувати себе в їжі, то, швидше за все, у вас виходить не їсти вранці, трохи «дзьобнути» вдень, а ось увечері ви вже відводите душу. Єдине, що можна зробити для оздоровлення організму, – снідати вранці і помірно підкріплюватися в обід, щоб до вечора не мати сильного голоду. Варто обмежити копченину, спеції, сметану, морозиво, масло, жирні десерти, м`ясо, чай і каву. Проте лікарі рекомендують пам`ятати, що сильного скидання ваги досягти вам не вдасться – це особливості вашого типу конституції, причому він належить до найбільш життєздатного «материнського» типу.

Втішення третє: для жінок після 40 Після 40 років виробіток естрогену – жіночих статевих гормонів – за рахунок яєчників поволі знижується у зв`язку із згасанням репродуктивної функції. Проте естрогени як і раніше необхідні організму – вони підтримують пружність шкіри і міцність кісток, регулюють тонус судин, виконують в організмі безліч захисних і зміцнюючих функцій.

При згасанні функції яєчників вироблення естрогену бере на себе жирова тканина. Отже після 40 років вона стає дорогоцінним резервом гормонів, від яких безпосередньо залежить жіноче здоров`я. Тому прекрасні пані в певному віці – кожна в своєму – додають 2–3 кілограми. Проте тим самим вони продовжують свою молодість – справжню, а не зовнішню. Якщо саме в цей час почати жорстко боротися із зайвою вагою, можна влаштувати собі гормональний зрив, прискорити наближення клімаксу і нажити виразку, остеопороз або гіпертонію.

Втішення четверте: для всіх жінок Вважається, що жінки «в тілі» довше виглядають молодими. Не йдеться, звичайно, про відвислі животи і складки на шиї. Але шкіра повільніше старіє у тих, у кого нормальна, достатньо виражена і пружна підшкірна жирова клітковина. Зморшки, зрозуміло, менш помітні на повному обличчі або шиї, а волосся і нігті теж потребують притоку естрогену, який проводить жировий шар.

До того ж уявлення про те, що повні жінки або жінки середньої ваги менше подобаються чоловікам, ніж витончені моделі, нав`язано нам засобами реклами. Проте кілька років тому один популярний жіночий глянсовий журнал провів опитування серед фотографів, що спеціалізуються на жіночих фотографіях, і з`ясував, що худих жінок вони люблять знімати заради заробітку, пишніших – заради творчості і відпочинку.

Втішення п`яте: для всіх З погляду фізіології, ідеальна вага – поняття взагалі містичне. Вірніше, у кожної людини ця вага своя і обчислюється зовсім не так просто, як банальний індекс маси тіла. Швидше за все, для жінки це та вага, в якій вона відчуває себе комфортно, володіє максимальною для себе енергією, працездатністю, привабливістю і врівноваженістю характеру. Для кожної з нас визначення цієї «справжньої ваги» зажадало б спеціальних досліджень з урахуванням рівня обміну речовин, щільності кісток, фази менструального циклу і багатьох інших показників.

Чи варто гнатися за примарою, обчисленою за формулами, якщо реальніше опертися на своє самопочуття і настрій? А настрій, до речі, безпосередньо залежить від того, що ми їмо і п`ємо, які емоції доставляє нам їжа. Кава із вершками здається нам набагато смачнішою, ніж чорна кава, оскільки в жирі чудово розчиняються речовини, додаючи смаку і аромату напою. Шоколад і інші «шкідливі речі» здатні безпосередньо впливати на вироблення серотоніну, гормону задоволення в нашому мозку. А «підживлення» цим гормоном протягом дня нам абсолютно необхідна, і якщо немає інших способів примусити організм його виробляти, то смачна їжа – не найшкідливіший і найдоступніший з них.

Ті ж, хто сидить на строгих знежирених і несолодких дієтах, часто відчувають пригніченість, роздратування, смуток, занепад сил. Якщо цей процес заходить дуже далеко, виникає питання: а заради чого всі ці муки, якщо їх результат вже не здатний радувати?

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