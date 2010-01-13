Ющенко: проведення медичної реформи є національним пріоритетом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає національним пріоритетом проведення медичної реформи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на розширеному засіданні Національної ради з питань охорони здоров’я.

Президент підкреслив, що не здійснення реформ в медичній галузі «це є політикою назад».

«Нам потрібно наважитись оголосити національну медичну реформу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що сьогодні ми маємо розірваний медичний простір, немає єдиної ідеології в цій сфері.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що збільшення уваги і фінансування медицини дало змогу вирішити низку проблем, зокрема, в сфері демографії.

Водночас, він переконаний, що навіть при великому обсязі фінансування без реформ вирішити проблеми в галузі неможливо.

Зокрема, він наголосив на важливості збільшення уваги до профілактики захворювань, пропагування здорового способу життя.

Також, за його словами, необхідно вирішити проблему так званих «добровільних внесків», які сьогодні дуже поширені в медичних установах, вирішити питання продажу ліків без рецептів.

Торкнувся В.ЮЩЕНКО і багатьох інших питань, які потребують реформування.

Він підкреслив, що розуміє, що це є питанням не одного року, але від цього виграє людина, виграє медик.

Він закликав медиків брати активну участь в роботі з реформування галузі.

Також він висловив сподівання, що в питанні реформування медицини політичні сили продемонструють свою єдність.

У свою чергу, міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ висловив сподівання, що таку реформу вдасться здійснити протягом п’яти років.

Він наголосив, що, перш за все, потребує реформування система фінансування галузі. Так, він наголосив на важливості оптимізації структури та системи фінансування, запровадження обов’язкового державного медичного страхування, розширення сфери застосування платних медичних послуг.

Також В.КНЯЗЕВИЧ наголосив на важливості послідовних та глибоких інституційних і структурних перетворень в системі охорони здоров’я.

Він зазначив, що для цього потрібно ухвалити ряд законодавчих актів тощо.