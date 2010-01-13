У Севастополі затримали групу наркоторговців

Співробітники карного розшуку Нахімовського райвідділу міліції УМВС України в місті Севастополі затримали групу з трьох осіб, яка впродовж двох років займалася незаконним збутом наркотиків на території міста.

Як повідомила кореспонденту УНІАН помічник начальника Нахімовського райвідділу міліції у зв`язках із громадськістю та ЗМІ Оксана ВЛАДИШЕВСЬКА, група спеціалізувалася на розповсюдженні наркотичних засобів - ацетильованого й синтетичного опію, а останні декілька місяців перед затриманням також продажем пігулок “екстазі”.

У результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, усіх учасників групи було затримано в один день. Відразу після затримання міліціонери провели три санкціоновані обшуки в квартирах, де проживали зловмисники. Під час обшуку було вилучено 30 мілілітрів ацетильованого опію, пігулки, які наркодилери продавали молодим людям на дискотеках під виглядом наркотичного засобу ”екстазі”, й гроші в сумі близько 10 тис. грн.

Групу наркодилерів очолював 33-річний севастополець, на рахунку якого не одна судимість. Проти зловмисників порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 307 КК України - незаконний збут наркотичних засобів. За попередньою оцінкою, вартість проданих наркотиків становила понад 60 тис. грн. Орієнтовно, на «чорному ринку» вартість одного мілілітра ацетильованого опію становить 40-50 гривень, а однієї пігулки “екстазі” - 50 гривень. Зловмисників заарештовано. На сьогоднішній день співробітники міліції встановлюють канали поставок наркотиків до Севастополя.