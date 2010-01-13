Свинячий грип: ВООЗ готова залучити незалежних експертів

Всесвітня організація охорони здоров`я готова залучити незалежних експертів до оцінки обгрунтованості та ефективності заходів, вжитих у зв`язку з пандемією грипу А/H1N1. Про це заявила напередодні представник ВООЗ Фадела ЧАЇБ, передає Лента.ру з посиланням на AFP.

“Ми чекаємо і вітаємо критику, а також будь-яку можливість обговорити дискусійні питання”, - заявила Ф.ЧАЇБ, додавши, що в майбутньому ВООЗ має намір обговорити свою роботу, зокрема й з незалежними експертами.

Втім, як зазначила Ф.ЧАЇБ, подібна переоцінка діяльності ВООЗ буде можлива лише після завершення пандемії грипу, точні терміни якої в даний час невідомі. Згідно з поточними оцінками Всесвітньої організації охорони здоров`я, в найближчі кілька місяців завершення пандемії чекати не варто, і вона, можливо, розтягнеться на кілька сезонів.

До кінця 2009 року в Північній Америці та Західній Європі було зафіксоване істотне зниження захворюваності на грип А/H1N1. Рівень смертності від нової інфекції, як і раніше, не перевищує показників, характерних для сезонного грипу.

Останніми тижнями уряди Франції та Великої Британії обговорюють питання про скорочення запланованих раніше закупівель протигрипозних вакцин. Крім того, днями група депутатів Ради Європи зажадала провести незалежне парламентське розслідування на предмет обгрунтованості рекомендованих ВООЗ протиепідемічних заходів, перш за все - закупівель за державний рахунок великих партій вакцин і протигрипозних препаратів.

Політика ВООЗ відносно грипу А/H1N1 одержала неоднозначну оцінку. Деякі експерти наголошували на тому факті, що критерії пандемії грипу А/H1N1, про початок якої ВООЗ оголосила в червні минулого року, були розроблені на випадок розповсюдження більш небезпечних для людини різновидів грипу, зокрема, пташиного грипу H5N1. У відповідь на критику керівництво ВООЗ заявляло про те, що будь-який вірус грипу може стати найнебезпечнішим для людини внаслідок окремих мутацій.

Як повідомляв УНІАН, на наступній пленарній сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), що відбудеться в Страсбурзі з 25 по 29 січня, заплановано дебати на тему: "Фальшива пандемія - загроза для здоров`я".

Відомий епідеміолог Вольфганг ВОДАРГ, який очолює підкомітет з охорони здоров`я, що входить до комітету з соціальних питань, охорони здоров`я і сім`ї Ради Європи, запропонував РЄ розслідувати діяльність фармацевтичних компаній, які заради збільшення власних прибутків сильно перебільшили ступінь загрози свинячого грипу. На думку В.ВОДАРГА, виробники протигрипозних препаратів і вакцин чинили тиск на Всесвітню організацію охорони здоров`я і примусили її оголосити свинячий грип пандемією.