В Україні дослідили російську вакцину проти грипу

В Україні вчора було завершено клінічне і доклінічне дослідження вакцини проти грипу російського виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради перший заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ.

«Думаю, що через декілька днів буде відповідний наказ міністра охорони здоров’я і буде висновок про реєстрацію цієї вакцини», - сказав він.

О.БІЛОВОЛ також зазначив, що на сьогодні в Україні перебувають на реєстрації ще вакцини проти грипу канадського та французького виробництва.

Крім того, він запевнив, що Україна на сьогодні повністю забезпечена препаратом для лікування грипу «Таміфлю». Він зазначив, що в Україну було поставлено 804 тис. упаковок цього препарату.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, станом на 12 січня в Україні захворіли на грип 4 млн. 106 тис. 091 особа, померли з початку епідемії 940 українців.

Епідемічний поріг залишається перевищеним у 4 областях та в Криму.