ВООЗ закликала підвищити ціни на спиртне

ВООЗ закликала збільшити акцизи на алкогольну продукцію. На думку фахівців організації, цей захід разом з посилюванням правил продажу спиртного допоможе скоротити кількість людей, які страждають алкоголізмом.

Представники ВООЗ відзначили, що зміна цін на спиртні напої в першу чергу вплине на найменше забезпечені категорії споживачів, зокрема хворих алкоголізмом і молодь. Експерти вважають, що підвищення цін є одним з найефективніших заходів зі скорочення негативного впливу алкоголю на здоров`я населення.

За даними міжнародної організації, з вживанням спиртного пов`язано близько 2,5 мільйонів смертей від хвороб серця і печінки, різних видів раку, дорожньо-транспортних подій і самогубств. В цілому частка летальних випадків в результаті вживання алкоголю становить 3,8 відсотка в структурі загальної смертності.

medportal.ru