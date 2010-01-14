Дослідники Бостона Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) з`ясували, що світло збільшує головний біль при мігрені навіть у сліпих пацієнтів, повідомляє Boston.com. Таким чином, виявлена нова світлочутлива ділянка нервової системи, яка існує окремо від візуального сприйняття.

Керівник групи учених BIDMC Рамі Бестейн (Rami Burstein) вивчив реакцію 20 сліпих людей, що страждають хронічною мігренню, на світло. Шість з них не могли бачити світло, тому що їх оптичні нерви були пошкоджені або видалені хірургічним шляхом. В цьому випадку світло не заподіювало їм біль. Інші 14 учасників експерименту реагували на світло, проте не могли бачити. Для цих людей світло підсилювало головний біль при мігрені. Тобто мозок сприймає світло і зображення різними відділами. Аналогічні експерименти, проведені на щурах, підтвердили висновки учених.

newsland.ru