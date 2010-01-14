"Китайський СНІД" передається при кашлі

У Китаї зафіксована дивна хвороба, що передається повітряно-краплинним шляхом, яку у ряді видань вже назвали «новим СНІДом». Проте, що це таке, поки не дуже зрозуміло — китайські медики тільки приступили до дослідження феномена.

Згідно найбільш оптимістичній версії, яку приводить China.org.cn, йдеться про зайву вразливість і недовірливість пацієнтів, які підозрюють у себе СНІД на тлі іншого захворювання, в якому нічого незвичайного немає.

Проведені медиками аналізи крові хворих не виявили вірусу, що викликає СНІД — ВІЛ. Кількість хворих теж поки що невідома. Більш того, пошук інформації на цю тему ще більш заплутує ситуацію: за однією з версій, хвороба прийшла не звідки-небудь, а з інтернету.

gzt.ru