CD-диски та кредитки шкодять серцю

Хімічна речовина бісфенол А, використовувана для виробництва пластмас, компакт-дисків, кредитних карт, а також для покриття внутрішніх поверхонь консервних банок, впливає на стан серцевої системи. Як передає Infox, до такого висновку дійшли американські учені.

Бісфенол може всмоктуватися в кров і з роками накопичуватися в організмі. Cліди бісфенолу можуть бути виявлені у 90% людей. При високій концентрації речовина підвищує ризик серцевих захворювань.

Тести, проведені в США в рамках національного дослідження, показали, що пацієнти з підвищеним вмістом бісфенолу на 33% більше схильні до розвитку серцевих захворювань.

Попереднє дослідження виявило, що висока концентрація цієї хімічної речовини удвічі збільшує ризик серцевих хвороб. Відмінність в результатах учені пояснюють тим, що в другому випадку дози бісфенолу були вищі.

rosbalt.ru