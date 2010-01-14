Внаслідок землетрусу на Гаїті загинули не менше 30 тисяч осіб

В результаті руйнівного землетрусу, який стався на Гаїті 12 січня, загинули не менше 30 тисяч осіб. Такі дані навів президент острівної держави Рене Преваль (Rene Preval), повідомляє CNN.

У бесіді з журналістом CNN доктором Санджем Гуптою (Sanjay Gupta) в аеропорту Порт-о-Пренсу Преваль заявив, що зараз у нього є інформація про загибель від 30 тисяч до 100 тисяч осіб. Джерела таких даних глава держави не навів, відзначивши лише, що поки це тільки попередня інформація.

"Зруйновано безліч будинків, лікарень, шкіл - люди на вулицях, багато хто з них мертві. Я не можу жити ні в президентському палаці, ні у власному будинку. Обидва зруйновані", - повідомляє президент.

Раніше прем`єр-міністр Гаїті Жан-Макс Бельрів (Jean-Max Bellerive) висловив припущення, що загиблі в результаті землетрусу можуть обчислюватися сотнями тисяч. Під завалами зруйнованих будівель знаходяться сотні людей, їх визволення ускладнюється браком рятувальників.

Загибель співробітників своєї місії на Гаїті вже підтвердили в ООН. Нагадаємо, штаб-квартира ООН в Порт-о-Пренсі занала серйозних пошкоджень, і довгий час із співробітниками місії не вдавалося встановити зв`язок. За інформацією ООН, з 9 тисяч місіонерів, що працюють на Гаїті, загинули 14 чоловік, ще 150 числяться зниклими без вісті. Серед загиблих співробітників ООН - десять громадян Бразилії, два йорданці і один гаїтянин.

Раніше в середу інформагентства з посиланням на гаїтянського президента повідомили, що в результаті землетрусу загинув спецпредставник ООН на Гаїті і глава місії Хеді Аннабі (Hedi Annabi). За останніми даними, які навели в ООН, загибель Аннабі поки не підтверджена.

Оцінити масштаби катастрофи на Гаїті поки не уявляється можливим. Магнітуда першого і найбільш сильного землетрусу, нагадаємо, склала не менше 7. За оцінками фахівців, це найбільш руйнівний підземний поштовх, зареєстрований у цьому регіоні за весь час спостережень. Після першого землетрусу було ще декілька повторних поштовхів магнітудою від 5 і вище.

Багато держав надають допомогу в ліквідації наслідків землетрусу і пошуку людей, що вижили. Фінансову допомогу потерпілій країні надали ООН (10 мільйонів доларів), Світовий банк (100 мільйонів) та інші організації.

Лента.ру