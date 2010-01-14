Оливкова олія протистоїть раку молочної залози

Помірне споживання оливкової олії уповільнює прогресію раку молочної залози, виявили онкологи Universitat Aut-noma de Barcelona /UAB, Іспания/.

Учені вважають, що природні сполуки в цій олії ефективно блокують дію ракових клітин в грудній ділянці і стримують розвиток захворювання. В той же час надмірне споживання олії має протилежно згубну дію на здоров`я через можливі шкідливі властивості жирів.

За наслідками попередніх тестувань, склад оливкової олії позитивно позначається на клітинних зразках ракових пухлин молочної залози, запобігаючи їх мутації в агресивні форми.

ami-tass.ru