Головний санітарний лікар України О.Біловол: Ситуація з грипом в Україні “не є винятковою»

11:10, 14 січня 2010
Країна
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Інформація, яка розповсюджується урядом щодо ситуації з грипом та щодо цін на ці препарати, будується урядом «на відвертій брехні та лицемірстві»...  

На сьогодні ситуація з грипом в Україні “не є винятковою».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на позачерговому засіданні Верховної Ради перший заступник міністра охорони здоров’я головний державний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ.

Він зазначив, що в Україні залишається перевищеним епідеміологічний поріг в 4-х областях – Луганській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській - та в Криму.

За його даними, в Україні з початку епідемії грипу та ГРВІ (з 29 жовтня 2009 року) захворіли 4 млн. 52 тис. 277 осіб.

Він зазначив, що загальна кількість пролікованих з початку епідемії становить понад 3,5 млн. осіб.

О.БІЛОВОЛ повідомив, що на сьогоднішній день з числа госпіталізованих виписано 202 тис. 487 осіб (84,7% від загальної кількості госпіталізованих хворих).

Він повідомив, що в реанімаційних відділеннях на сьогодні перебуває 219 людей, на штучній вентиляції легень – 30 осіб.

Він також зазначив, що з початку епідемії захворіло на грип та ГРВІ 51 тис. 835 медичних працівників.

Перший заступник міністра повідомив, що протягом останньої доби за медичною допомогою звернулись 34 тис. 504 особи, з них 17 тис. 399 дітей.

Разом з тим під час обговорення інформації щодо ситуації з грипом народний депутат від Партії регіонів Валерій КОНОВАЛЮК зазначив, що вони від фракції подарують уряду аптечку, де містяться препарати, необхідні населенню для лікування грипу та ГРВІ, і вказані ціни за ці препарати.

За його словами, інформація, яка розповсюджується урядом щодо ситуації з грипом та щодо цін на ці препарати, будується урядом «на відвертій брехні та лицемірстві».

При цьому під час виступу В.КОНОВАЛЮКА аптечка була виставлена на трибуну парламенту.

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