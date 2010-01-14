Підлітки використовують не більш як 800 слів

Британські підлітки в повсякденному житті використовують не більш як 800 слів, що значно скорочує їх шанси знайти хорошу роботу. Про це, як повідомила газета "Санді таймс", заявила британський педагог-психолог Джин Гросс, призначена урядом Гордона Брауна головним розробником стратегії розвитку навиків спілкування у підростаючого покоління.

За даними останнього дослідження, юні жителі Сполученого Королівства уникають вживання складних слів, віддаючи перевагу "підлітковій мові" смс-повідомлень, соціальних мереж і інтернет-чатів. У зв`язку з цим Гросс збирається почати загальнонаціональну кампанію з метою вдосконалення мовних навиків британських тінейджерів. "Ми повинні допомогти нинішнім підліткам зрозуміти різницю між їх жаргоном і формальною мовою, якою необхідно володіти, щоб знайти роботу і досягти успіху в житті", - підкреслила вона.

ami-tass.ru