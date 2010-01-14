Які продукти харчування корисні цього року?
11:39, 14 січня 2010Країна
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Крупи, риба, зелений чай...
Представники Американської Діабетичної Асоціації склали список продуктів, які повинні бути обов`язково в раціоні харчування кожної людини в 2010 році.
Фахівці дієтології радять їсти в 2010 р., в першу чергу, крупи. Так, основний раціон повинен складатися зі страв, приготованих з використанням жита, ячменю, гречки або рису.
Потрібно регулярно вживати рибу, особливо лосося і форель. У невеликих дозах корисні соєві продукти. Овочі і фрукти також важливі.
Що стосується напоїв, то перевагу краще віддати зеленому чаю.
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