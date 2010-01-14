Коли настрій "на нулі"

У кожного бувають такі моменти в житті, коли ніщо навколо не приносить нам відчуття радості, коли приходиш з роботи додому втомленим і нічого не хочеться робити, а хочеться просто лежати на дивані, ні на що не реагуючи, тому що немає настрою – він «на нулі», хоча начебто все нормально і нічого неприємного з нами не відбулося.

Як же вийти з такого стану? Психологи вважають, що пприплив енергії у людини виникає тільки тоді, коли у нього з`являються якась мета. І чим вона глобальніша, тим більше сил потрібно на її реалізацію. Тому, якщо вам все наскучило, і ви не бачите перед собою жодниї цілей, то й енергії у вас не буде. Ось саме у такі моменти у людини розвивається депресія, у нього з`являється стан леноців, втома і сонливість.

Люди в такому стан можуть увесь день нічого ні робити і все одно до вечора почуватимуться, як ніби вони розвантажували вагони, натомість інша людина може цілий день провести у справах і турботах, але і пізно увечері лишається бадьорою і повною сил.

Жінки, яким все набридло, можуть заперечити, що вони займаються хатньою роботою і сім`єю, не сидять без діла та все ж це не піднімає їм настрою. А справа вся в тому, що те, що ви робите – це звичка. Хатню роботу ви робите «автоматично», вам не доводитися вибирати, адже це так потрібно, а значить, так повинно бути.

Енергію ж дають натхненні цілі! Такі, які викликають позитивні емоції, тобто цілі під назвою «Хочу!» Як же виявити в собі ці енергетичні цілі? Для цього потрібно спокійно подумати над тим, що саме ви любите робити і що викликає у вас радість і натхнення. Може ви щось спостерігали за життям інших людей і це щось хотіли б перенести у своє власне життя. Можливо, ви б хотіли займатися рукоділлям або кулінарією, а може ви хотіли б відправитися у подорож або купити машину, може вам згадається давня мрія навчитися співати або зробити дизайн інтер`єру будинку. Виберіть зі свого списку те, що надихає вас настільки, що ви готові узятися за це і постаратися утілити це у найближчий час.

Запишіться, нарешті, в автошколу, купіть собі набір для вишивання, зробіть перестановку в своєму помешканні і розфарбуйте стіни в яскравий колір.

Найголовніше - це почати, а в процесі справи ви увійдете у смак і навіть не помітите, як у вас з`являться нові цілі і бажання, а за ними і нові мрії.

І все це чудово, тому до всього цього разом з новими враженнями у вас з`явитися ціле море енергії! І ви геть забудете, що таке нудьга і як може бути настрій «на нулі». Ви захочете творити, досягати нових висот, а головне жити і насолоджуватися життям!

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