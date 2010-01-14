3-річну дитину здали в багаж

12:25, 14 січня 2010
Країна
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"Багаж" сильно перелякався

Трирічний хлопчик трохи не потрапив в біду в аеропорту Копенгагена минулого четверга рано вранці. Поки одна з пасажирок реєструвалася на рейс, її цікавий син забрався на стрічку транспортування багажу і попав в багажне відділення, повідомляє газета Copenhagen Post.

В мить, коли хлопчик опинився на транспортері, його мати шукала в сумці документи. Ні вона, ні співробітники аеропорту не побачили, куди запропастилася дитина. Хлопчик тим часом проїхав на стрічці через сканер, який не зміг визначити тип багажу і тому направив його в зону ручного сортування. І вже там працівник багажного відділення почув плач хлопчика і зняв його з транспортера.

Дитину повернули матері неушкодженим, і вони вчасно вилетіли своїм рейсом. Представники аеропорту сказали, що юний мандрівник побув "багажем" декілька хвилин, але цього було достатньо, щоб він сильно перелякався.

travel.mail.ru

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