Музика Моцарта допомагає недоношеним дітям швидше набирати вагу й робить їх сильнішими. Це було доведено результатами експериментів, проведених ізраїльськими медиками в Медичному центрі Тель-Авіва, повідомляють «Подробиці» з посиланням на видання Live Science.

Двадцять малюків, які народилися раніше терміну, було поділено на дві групи: одній один раз на день по 30 хвилин давали слухати твори Вольфганга Амадея Моцарта, а другій музику не програвали зовсім.

Для експерименту було обрано музику Моцарта, оскільки в 1993 році в ході експерименту учні коледжу краще справлялися з просторово-часовими завданнями, якщо слухали сонату австрійського композитора по 10 хвилин на день. Це явище отримало назву "Ефекту Моцарта".

Експеримент із немовлятами тривав два дні. Після закінчення з`ясувалося, що після прослуховування музики діти з першої групи ставали спокійнішими й витрачали менше енергії, ніж ті, хто потрапив у другу групу. Коли дитина витрачає мало енергії, їй не потрібно багато калорій для росту; як наслідок, вона швидше набирає вагу й росте.

Як саме музика впливає на новонароджених, медикам сказати важко. І хоча обсяг вибірки невеликий, відкриття, на думку дослідників, статистично значуще. Тепер лікарі мають намір з`ясувати, має такий благотворний вплив музика будь-яких композиторів чи саме твори Моцарта.