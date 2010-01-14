ВООЗ: у Китаї при 50 % пологів застосовується кесарів розтин

За даними дослідження ВООЗ у країнах Азії, майже половина новонароджених в китайських пологових будинках з`являється на світ шляхом кесаревого розтину.

Всесвітня організація охорони здоров`я опублікувала результати дослідження в журналі The Lancet, повідомляє АР.

З жовтня 2007 по травень 2008 року представники ВООЗ вивчили понад 109 тисяч пологів у 122 медичних установах Китаю, Індії, Японії, Таїланду, В`єтнаму, Камбоджі, Непалу, Шрі-Ланки та Філіппін.

За даними дослідження, 27% всіх пологів проводилися за допомогою операції кесаревого розтину. Найбільша частка таких пологів (46%) була зафіксована в Китаї.

Дослідники також з`ясували, що в деяких випадках кесарів розтин проводився без медичних показань. Зокрема, в Китаї частка таких операцій склала майже 12%.

Фахівці ВООЗ не вказали причин значного зростання частки оперативних пологів у країнах Азії. Проте зазначили, що співробітники понад 60% медустанов керувалися міркуваннями фінансової вигоди при виборі способу допомоги породіллям.

Lenta.ru