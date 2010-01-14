Суд у Києві виправдав академіка Березовського

Печерський районний суд Києва оголосив виправдальний вирок керівнику громадського руху із захисту Олександрівської лікарні, завідувачу відділу Інституту фізіології ім.Богомольця НАН України 78-річному академіку Вадиму БЕРЕЗОВСЬКОМУ, обвинуваченому у побитті 36-річного прораба компанії “Житло-Буд”.

Як передає кореспондент УНІАН, вирок було оголошено сьогодні.

Згідно з рішенням суду, вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду міста Києва протягом 15 діб з дня проголошення через Печерський районний суд столиці.

Як сказала в інтерв’ю УНІАН дочка В.БЕРЕЗОВСЬКОГО, професор Київського Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця Ольга БОГОМОЛЕЦЬ, розгляд справи тривав майже 1,5 року і за цей час відбулося 13 судових засідань.

Вона наголосила на абсурдності скарги, за якою було відкрито кримінальну справу, зокрема, на тому, що 1,5 року прораб – молодий чоловік - намагався довести в суді, що йому завдала фізичних ушкоджень людина віком під 80 років. При цьому до суду викликались, за словами О.БОГОМОЛЕЦЬ, свідки, які давали зовсім різні свідчення, що підтверджувало відсутність складу злочину.

О.БОГОМОЛЕЦЬ також нагадала позов з боку забудовника проти її батька в адміністративний суд, згідно з яким вимагається штраф в розмірі 280 тис. грн. за збитки “Житло-Буду”, коли не працювала техніка на будівництві через акції спротиву.

“Не тільки фізичне знищення дерев парку, фізичне знищення лікарні, історії, нашого минулого, йде моральний утиск тих людей, які стоять на захисті. Зараз відбувається просто моральне знищення мого батька - професора БЕРЕЗОВСЬКОГО. Я не кажу про фізичне знищення, фізичні травми, які були йому нанесені – і перелом руки, який відбувався у нас на очах, і струси головного мозку...”, - заявила О.БОГОМОЛЕЦЬ, коментуючи ситуацію, пов’язану із захистом території Олександрівської лікарні від забудовника.

Як повідомила О.БОГОМОЛЕЦЬ, правозахисники готують зустрічний позов за побиття В.БЕРЕЗОВСЬКОГО прорабом, результатом чого стала часткова втрата професором працездатності.

Як повідомляв УНІАН, рішення про виділення компанії “Житло-Буд” землі площею 0,06 га на території Олександрівської лікарні було прийнято Київрадою 10 липня 2003 року.

На початку 2007 року на території лікарні розпочалися активні будівельні роботи. Кияни виступили на захист Олександрівської лікарні від забудови й організували цілодобове чергування навколо медичного закладу. У ході конфлікту відбувались численні сутички активістів-захисників і представників забудовника.

Згодом столична мерія видала розпорядження про призупинення вказаного будівництва.

У ході проведених підготовчих робіт забудовник вирубав на території меморіального парку ім. Богомольця (на території лікарні) 226 дерев.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяла відновити сад на території лікарні.

Справа навколо конфліктної забудови розглядалась в судах. 17 березня 2009 року Вищий господарський суд України задовольнив касацію лікарні і скасував рішення Київради про землевідведення на її території. Однак згодом директор "Житло-Буду" Ігор КУРОВСЬКИЙ, який є представником партії БЮТ, звернувся з касаційною скаргою до Верховного суду про скасування рішення Вищого господарського суду та продовження забудови території лікарні.

23 червня 2009 року професор В.БЕРЕЗОВСЬКИЙ заявив, що Київська рада об`єднань громадян має намір звернутися до Європейського суду з прав людини з проханням захистити територію Олександрівської лікарні від забудови.