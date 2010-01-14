Уряд РФ планує удвічі знизити споживання алкоголю росіянами

Влада Росії до 2020 року розраховує удвічі знизити споживання алкогольної продукції росіянами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, відповідну концепцію затвердив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

У документі зазначається, що, якщо у 1914-1917 роках у Росії порівняно з Європою був найнижчий рівень споживання алкогольної продукції - 0,83 літра чистого спирту на душу населення, то з середини 1970-х років почалося істотне збільшення споживання алкоголю. На початок 1990-х років споживання становило 5,4 літра абсолютного алкоголю на рік на людину, а на 2008 рік воно зросло до 10 літрів, тобто у 1,8 разу.

«З урахуванням не дозволеної для споживання спиртовмісної продукції і міцних спиртних напоїв домашнього виготовлення фактичне споживання алкогольної продукції на душу населення на даний час становить близько 18 літрів на рік», - йдеться у документі. Це удвічі перевищує допустиму норму, встановлену Всесвітньою організацією охорони здоров`я.

В урядовому документі також повідомляється, що від отруєння алкогольною продукцією в Росії щорічно помирають понад 23 тисячі осіб, а від хвороб, пов`язаних із зловживанням алкоголем, - понад 75 тисяч осіб на рік. За даними Росспоживнагляду, в РФ понад 2 мільйони осіб страждають на алкоголізм.

Автори концепції зазначають, що зловживання алкоголем не лише напряму скорочує тривалість життя росіян, але й вносить непрямий внесок у зростання смертності населення, що завдає збитку трудовим ресурсам.

Передбачається, що антиалкогольна концепція реалізовуватиметься у два етапи. На першому етапі (2010-2012 роки) заплановане зниження рівня споживання алкогольної продукції на душу населення на 15%. На другому етапі (2013-2020 роки) - ліквідація нелегального алкогольного ринку, зниження рівня споживання алкогольної продукції на душу населення на 55%.

Цих показників російська влада планує досягти за рахунок реалізації пакету заходів, що включає, серед іншого, введення кримінальної відповідальності за неодноразові порушення у сфері виробництва і обороту алкоголю, різке обмеження реклами алкогольної продукції і впровадження політики ціноутворення, що передбачає залежність роздрібної ціни від вмісту етилового спирту в напої.

Скорочення споживання алкоголю, за розрахунками держави, на першому етапі буде досягнуте, зокрема, за рахунок встановлення мінімальних роздрібних цін на алкогольну продукцію і обмеження її роздрібного продажу за місцем і часом.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня згідно з наказом Федеральної служби з регулювання алкогольного ринку (Росалкогольрегулювання) з 1 січня 2010 року ціна горілки в Росії не може бути нижчою за 89 рублів (близько 22 грн.) за 0,5 літра.