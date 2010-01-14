На Полтавщині відновлять масковий режим

Полтавська область у зв`язку з великим зростанням захворюваності на ГРВІ відновить масковий режим у громадських закладах і транспорті.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Полтавської обласної державної адміністрації.

Як зазначила під час засідання державної надзвичайної протиепідемічної комісії при облдержадміністрації заступник голови ОДА Надія М’ЯКУШКО, на сьогоднішній день в області на 30% перевищено епідпоріг захворюваності на ГРВІ.

За її словами, в області необхідно застосувати профілактичні заходи.

«Перш за все, у громадських установах, транспорті відновити масковий режим, у навчальних закладах - температурний режим, а також вітамінізацію дітей», - наголосила Н.М’ЯКУШКО.

Начальник Головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації Віктор ЛИСАК відзначив, що з початку епідемічного періоду в Полтавській області за медичною допомогою звернулося 132 тис. 960 чоловік (8,8% населення), госпіталізовано 7 тис. 796 чоловік (5,8%).

З початку епідемії захворіло всього 1 тис. 846 медичних працівників.

Також в області грип А/Н1N1 підтверджено у 233 хворих.