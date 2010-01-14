Завтра в Україні очікується сніг, на півдні з дощем

Завтра у західних та північних областях України очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На решті території хмарно, сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем, в окремих районах налипання мокрого снігу, ожеледь.

На дорогах країни, крім крайнього півдня, ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура у північній частині та у Карпатах впродовж доби 7-12°, вночі при проясненнях місцями 15-20° морозу; на решті території вночі та вдень 2-7° морозу, на крайньому півдні та Закарпатті вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Київській області у п’ятницю очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби 7-12°, вночі при проясненнях місцями 15° морозу. У Києві температура впродовж доби 7-9° морозу.