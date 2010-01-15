Чим шкідливі вибілюючі зубні пасти

Експерти попереджають, що в таких пастах містяться бікарбонат натрію, перекис водню, перекис сечовини, вони хоч і мають вибілюючий ефект, але приводять до підвищеної чутливості зубів. Тому вибілюючі пасти не варто використовувати постійно. Стоматологи рекомендують протягом тижня вранці чистити зуби фторвмісною пастою, увечері – тією, що вибілює. Якщо немає підвищеної чутливості, цей курс збільшують до місяця, потім роблять перерву.

Перш, ніж починати процедуру вибілювання, краще проконсультуватися із стоматологом, оскільки він, виходячи з конкретної ситуації, зможе підібрати пасту і провести професійне вибілювання. Зниження споживання продуктів з фарбувальними речовинами сприяє збереженню природної білизни зубів.

В цілому при виборі правильної зубної пасти стоматологи рекомендують враховувати індивідуальні особливості стану порожнини рота, наявність різних запальних процесів, а ще краще - звертатися по допомогу до фахівців.

За матеріалами БЕЛТА