Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» завершив реалізацію проекту «Зігрій любов`ю дитину» в Донецькій області, забезпечивши 9 багатодітних сімей упорядкованим житлом. Кожна із сімей виховує десять і більше неповнолітніх дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, сьогодні були урочисто вручені ключі від нових будинків двом багатодітним сім`ям з міста Маріуполя. Сім`я ПУНІНИХ виховує 16 дітей, з них 10 – неповнолітні, а в сім`ї СИНИЦІ 12 дітей, 10 з яких неповнолітні.

У прес-службі повідомили: для 5 сімей Фонд придбав нові будинки, для 2 сімей будинки були збудовані Фондом за спеціально розробленим проектом. Також у рамках проекту Фонд виділив гроші на добудову і капітальний ремонт існуючого житла для двох багатодітних сімей. Усього на реалізацію проекту в Донецькій області Фонд направив понад 9,5 млн. грн.

Усього в рамках проекту Фонд «Розвиток України» придбав і здійснив капітальний ремонт 42-х будинків для багатодітних сімей, у яких виховується понад 10 неповнолітніх дітей. Найближчим часом буде придбані ще 2 будинки в Луганській області.

Фонд узяв під свою опіку 44 сім`ї з АР Крим, Донецької, Закарпатської і Луганської областей. В цілому на придбання нових будинків, добудову або капітальний ремонт існуючого житла з бюджету Фонду направлено понад 17 млн. грн., додали в прес-службі Фонду.

Довідка УНІАН.Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року. Фонд створює фундамент для успішного і стабільного розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури. Напрямки діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.