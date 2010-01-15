Межа середнього віку тепер - 35 років

Неспокій з приводу економіки і здоров`я раніше приводять людей до категорії «середнього віку». «Тепер віха середнього віку наступає не до сорокаріччя, а в тридцять п`ять, а американці відчувають тиск середнього віку рано, як ніколи», - мовиться в заяві Центру здоров`я і благополуччя компанії Philips, розташованого в Амстердамі, пише Здоров`я України.

Кеті Хартлі (Katy Hartley), директор Центру здоров`я і благополуччя в Голландії, говорить, що стреси, викликані економікою і станом здоров`я, приводять людей до відчуття середнього віку в молодшому віці, ніж раніше. «Наші дані говорять, що середній вік тепер починається в 35», - розповіла вона.

Майже 80 відсотків 35-річних, опитаних Philips, висловили заклопотаність з приводу економіки, а три чверті були також стурбовані проблемами охорони здоров`я. Ці стреси, за даними дослідження, сприяли ранньому настанню середнього віку і втраті п`яти років молодості. Як стверджується в доповіді, головним джерелом стресу для 74% американців (що удвічі більше, ніж в 2004 році) стає економіка.

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