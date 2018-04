Чим небезпечний біг у кросівках?

Хоча біг має доведені переваги для серцево-судинного здоров`я, така фізична активність може збільшити навантаження на суглоби ніг. Американські експерти журналу "The journal of injury, function and rehabilitation" прийшли до несподіваного висновку, що заняття бігом в кросівках роблять більше негативного впливу на суглоби колін, стегон і кісточок. У дослідженні брало участь 68 здорових людей, які регулярно займаються бігом в звичайних спортивних кросівках, – пробігаючи, принаймні, 15 кілометрів в тиждень. Жоден з учасників не мав історії травм опорно-рухового апарату. Фізіологи використовували бігову доріжку і систему аналізу руху людей в різному взутті і босоніж.

Виявилось, що колінні, гомілковостопні і стегнові суглоби випробовують найбільшу напругу при фізичному навантаженні в кросівках. Непропорційно висока напруга при бігу в кросівках відмічена в суглобах стегон /54-процентное збільшення тиску/, у ділянці згинання гомілки /36%/ і колін /38%/.

ami-tass.ru