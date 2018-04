Дві чашки кави в день захистять печінку

Пацієнти з хронічним вірусним гепатитом С, споживаючи більш як 308 міліграм кофеїну в день, можуть бути захищені від фіброзу печінки. Добова кількість кофеїну для такого позитивного ефекту рівноцінна двом чашкам звичайної кави. Інші джерела кофеїну не мають таких терапевтичних властивостей, стверджують медики National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases /NIDDK, США/.

Фіброз – це друга стадія захворювання печінки, що характеризується дисфункцією органу. Раніше вчені припускали, що споживання кави дозволяє понизити ризик хвороб печінки, включаючи рак і ускладнення цирозу.

Протягом двох років гепатологи розглядали рівні споживання різних джерел кофеїну групою з 177 пацієнтів, більшість з яких мали діагностований гепатит С.

ami-tass.ru