Українські медики готові допомогти потерпілим на Гаїті

Надасть мобільний госпіталь

Міністерство охорони здоров’я України готове направити до Гаїті мобільний госпіталь і надати високофахову медичну допомогу постраждалим внаслідок землетрусу. Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, про це йшлося на оперативній нараді з керівництвом Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, яку провів міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ. Триває визначення обсягів необхідної кадрової та медикаментозної допомоги. В.КНЯЗЕВИЧ тримає на особистому контролі питання відправки українських медиків до Гаїті.

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