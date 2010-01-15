Кількість жертв землетрусу на Гаїті становить 50 тис. людей

На Гаїті кількість жертв землетрусу становить, за оприлюдненими даними гаїтянського Червоного Хреста, близько 50 тисяч людей, проте поки що це лише попередні прогнози.

Тим часом, на думку представників уряду країни, кількість загиблих може досягти 500 тисяч осіб. Загальна кількість постраждалих перевищує 3 млн. людей, повідомляє NEWSru.

Як заявив Президент Гаїті Рене ПРЕВАЛЬ, 14 січня в країні відбулися перші похорони загиблих. Близько 7 тисяч жертв землетрусу було поховано в братській могилі, повідомив він.

На даний момент невідома доля восьми з 14-ти співробітників відділення ЮНЕСКО на Гаїті.

На Гаїті продовжують прибувати рятувальники й гуманітарна допомога з усього світу. Ситуація з доставкою допомоги ускладнюється тим, що в аеропорту Порт-о-Пренса, який частково зруйнований внаслідок землетрусу, немає вільного місця для розміщення лайнерів, що прибувають. Крім того, літаки не зможуть вилетіти назад через обмежені запаси авіаційного пального.

До того ж, за словами мексиканських рятувальників, в аеропорту Порт-о-Пренс обвалилася вежа управління польотами. Також там повністю відключилася електрика.

У зв`язку з цим частина літаків прямує до сусідньої Домініканської Республіки.

Співробітники "Лікарів без меж", які перебувають у даний момент на Гаїті, описують ситуацію в країні як хаос, кажучи про те, що Порт-о-Пренс не може впоратися з масштабами лиха. Сотні тисяч людей сплять на вулицях. До лікарів надходять постраждалі з відкритими переломами, травмами голови.

Всесвітня організація охорони здоров`я направляє на Гаїті групу з 12 фахівців у сфері охорони здоров`я й логістики.

Санітарна обстановка на Гаїті набула катастрофічного характеру через розклад трупів і відсутність медичної допомоги. Люди зневірилися дочекатися допомоги і влаштовують акції протесту, зводячи барикади з трупів. З настанням темноти на вулицях орудують мародери.